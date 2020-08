Tropico 6: il DLC Lobbyistico ora disponibile per PlayStation 4 e Xbox One

La vita è sempre piena di novità quando si è El Presidente (o La Presidente)! E la giornata di oggi non fa eccezione: il DLC Lobbyistico di Tropico 6, è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Siete mai rimasti perplessi o delusi dall’assenza dell’Unione Europea all’interno del simulatore di dittatura di Limbic Entertainment e Kalypso Media? Beh, pare che questo DLC sia pensato apposta per voi, visto che introduce proprio questo organismo sovranazionale al gioco delle potenze, oltre alla meccanica della Corruzione. Kalypso Media ci assicura che le due cose sono totalmente scollegate.

Il DLC Lobbyistico, già uscito in luglio per PC, è ora disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 9,99€, e include:

• Le lobby, ovviamente, il cui operato può essere usato per rendere più scattante l’economia, ma occhio alla corruzione! El Presidente ne sarà pure immune, ma il resto della splendida nazione no di certo. L’Unione Europea verrà in nostro aiuto per indagare questa temibile piaga.

• Tre nuovi edifici, fra cui il Club El Presidente, perfetto per discutere affari di stato in tutta riservatezza, e l’Agenzia della Corruzione, utile a coprire questi innocenti scambi di denaro fra amici.

• Due nuovi tratti: Polarizzante e Tutto per il popolo.

• Nuovi brani musicali: Viva la Corrupción, Fiesta en el Club, Bruselas está Bailando

• 4 opzioni di personalizzazione aggiuntive per El Presidente e il suo palazzo.