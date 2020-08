The Elder Scrolls Online e DOOM Eternal arriveranno su console next gen

Bethesda ha annunciato che The Elder Scolls Online e DOOM Eternal, due dei suoi titoli di punta, arriveranno anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Ottime notizie per gli appassionati di entrambi i titoli, che non dovranno nemmeno scucire un centesimo in più per potersi godere questi titoli con tutti i miglioramenti della prossima generazione di console: Bethesda ha infatti specificato che per i possessori dei due giochi su PlayStation 4 e Xbox One il passaggio alla versione next gen sarà gratuito – differenziandosi, in questo, dalla politica di altre compagnie, come ad esempio Take-Two.

È ovviamente ancora presto per avere informazioni dettagliate su quando usciranno queste versioni next gen, o quali miglioramenti di preciso potranno vantare, ma Bethesda ha assicurato che ci terrà informati e, sopratutto, che è al lavoro per assicurarsi che i titoli di vecchia generazione siano compatibili anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Infine, ci ha tenuto a ricordare ai lettori che questo finesettimana si terrà il Quakecon at Home.