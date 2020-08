Crusader Kings III: un lungo First Look presenta il gameplay

In vista della prossima uscita di Crusader Kings III, prevista per il primo settembre, Paradox Interactive sta intensificando la campagna pubblicitaria. Qualche giorno fa un breve video ci aveva presentato i personaggi; ieri invece il video mostrato è stato ben più lungo, con ben tre quarti d’ora di gameplay, commentati da Rodrigue Delrue, community manager di Paradox, e da Alexander Oltner, lead game designer di Crusader Kings III.

Tante le cose interessanti mostrate all’interno di questo lungo video; noi ci limiteremo a puntualizzare che a quanta pare, la creazione del personaggio sarà parte integrante di Crusader Kings III, ma non da subito. Arriverà infatti in seguito, con un aggioramento che i due promettono essere gratuito. Chi temeva di dover già iniziare a scucire soldi – i grand strategy di Paradox sono infatti famosi per essere caratterizzati da tonnellate di DLC – può tirare un sospiro di sollievo.

Crusader Kings III uscirà il primo settembre su Steam e Microsoft Store, come parte dell’Xbox Game Pass.