Rocksteady Games: vedremo Suicide Squad al DC Fandome

Era un po’ un segreto di pulcinella, visti gli sviluppi degli ultimi mesi, ma in ogni caso fa sempre piacere avere l’ufficialità: con un tweet, Rocksteady Games ha infatti confermato di essere al lavoro su un titolo dedicato alla Suicide Squad. La data che potete vedere, quella del 22 agosto, non si riferisci a una subitanea quanto impossibile data di rilascio del gioco, ma all’evento dove sarà rivelato. Il 22 agosto è infatti il giorno in cui avrà luogo il DC Fandome, dedicato all’universo DC in toto e dove WB Games aveva già preannunciato di avere in mente qualche sorpresa.

Di sicuro, la Suicide Squad – squadra di supercattivi DC che di recente ha anche avuto un film – si pone in mente un obiettivo ambizioso: sembra infatti che il bersaglio nel mirino sia nientepopodimeno che Superman, non certo una mezza tacca alla portata di tutti. Chissà, forse gli eventi del gioco saranno legati in qualche modo a Injustice, ma sembra più probabile che Rocksteady rimanga nel proprio universo piuttosto che andare a impelagarsi con quello di Netherrealm. Di sicuro, se volete restare al corrente degli ultimi aggiornamenti, è una buona idea fare un salto sul profilo ufficiale Twitter del gioco, aperto pochissimo fa.