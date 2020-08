The Ancient Gods è la nuova espansione di DOOM Eternal

Ovviamente non poteva essere così facile: salvata l’umanità dall’estinzione, le armate infernali sono andate a rompere le scatole a qualcun altro, e allo Slayer toccherà presto andare a portare massacro e carneficina in questo altro regno, nella nuova espansione di DOOM Eternal, dal titolo The Ancient Gods. ID Software e Bethesda l’hanno annunciata ieri con un breve teaser:

Pare però che per saperne di più su questo mondo che all’arancione fiamma infernale e al rosso sangue sulla motosega preferisce l’azzurro bomba congelante dovremo aspettare qualche giorno. Il trailer vero e proprio sarà infatti rivelato al Gamescom di fine mese, e di preciso il 27 agosto alle ore 20:00. Ci dicono che Gian Filippo Saba ha già occupato tutta la prima fila. Vagli a spiegare che è un evento in streaming.