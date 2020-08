Control: AWE sarà il primo evento del Remedy Connected Universe

Siamo sicuri che molti saranno rimasti piacevolmente sorpresi dal trailer di AWE, la nuova espansione per Control mostrata ufficialmente allo State of Play di qualche giorno fa, e legata ad Alan Wake. Non che fosse una sorpresa del tutto inaspettata: in Control i riferimenti agli eventi di Bright Falls non mancavano certo, ma rivedere quel volto familiare alla fine del trailer ha fatto comunque piacere. Oggi Sam Lake, creative director di Remedy Entertainment, ha deciso di chiarire un po’ il rapporto che lega i due giochi: “Per più di dieci anni, abbiamo avuto un sogno folle. L’idea che le storie raccontate in alcuni dei nostri giochi fossero collegate l’una con l’altra, un mondo interconnesso fatto di storie ed eventi con personaggi e ambientazioni condivise. […] Quello che nel 2010 avete visto in Alan Wake è uno dei casi su cui il Federal Bureau of Control stava investigando. E l’espansione AWE sarà il primo evento crossover ufficiale del Remedy Connected Universe, e porterà la storia di Alan Wake in Control.” Sam Lake ha poi chiuso il post con una notizia non da poco: pare infatti che Remedy Entertainment sia già al lavoro sul prossimo gioco ambientato nel Remedy Connected Universe.

Ovviamente, una notiza del genere non può che portare a infinite speculazioni: chissà quali degli altri casi archiviati dal Federal Bureau of Control sono in realtà primi segni di giochi futuri? Chissà se un giorno anche Quantum Break, la cui IP è attualmente proprietà Microsoft, potrà andare a unirsi al Remedy Connected Universe? E sopratutto, chissà se un giorno riusciremo a vedere questo benedetto Alan Wake 2 che Sam Lake dice da tanto di voler fare?

Una cosa è sicura. Se non vedete l’ora di sapere di più su cosa ci fa Alan Wake su Control, Sam Lake ha pronta una data per voi: