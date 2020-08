Xbox Series S: primo avvistamento ufficiale di Lockhart

A quanto pare la sorella minore e più economica di Xbox Series X esiste davvero e dovrebbe chiamarsi Series S, come d’altronde era stato più volte ipotizzato nei mesi scorsi.

Lo veniamo a sapere grazie a un recentissimo leak legato al nuovo controller di Microsoft, che sulla confezione espone tra i dispositivi compatibili non soltanto PC, Xbox One e Series X, ma anche Series S. Stando a quanto riferito dalla redazione di The Verge, che ha verificato l’autenticità dell’informazione appena trapelata, questo leak dovrebbe essere legittimo e dovrebbe quindi confermare l’esistenza della console conosciuta con il nome in codice Lockhart.

A questo punto non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale di Series S, magari durante l’evento digitale che Microsoft ha intenzione di tenere entro fine agosto.

