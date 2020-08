Warner Bros. Interactive potrebbe non essere più in vendita

Attraverso una lettera inviata a tutti i dipendenti del gruppo WarnerMedia, il CEO Jason Kilar ha affermato che la divisione Warner Bros. Interactive Entertainment continuerà a far parte della compagnia.

Difficile stabilire se queste siano dichiarazioni di circostanza o una presa di posizione netta volta a smentire le indiscrezioni degli ultimi mesi, le quali avevano ipotizzato la messa in vendita della divisione gaming e il possibile interesse all’acquisto da parte di altri publisher, nonché di Microsoft.

L’unica certezza, per ora, rimane il fatto che gli studi controllati da Warner Bros. Interactive Entertainment stanno continuando a lavora su nuovi progetti. Tra questi spicca Suicide Squad, il videogioco in sviluppo presso Rocksteady che verrà svelato il 22 agosto nel corso dell’evento digitale DC Fandome.

