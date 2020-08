Crash Bandicoot 4: It's About Time potrebbe uscire anche su Switch

Per ora le uniche piattaforme confermate sulle quali sarà disponibile Crash Bandicoot 4: It’s About Time sono PS4 e Xbox One, tuttavia a queste potrebbe presto aggiungersi anche Switch.

Secondo quanto riportato sulle colonne di ComicBook, infatti, riferimenti alla console ibrida di Nintendo sono presenti nel codice sorgente del sito ufficiale del gioco, lasciando intendere che il platform 3D sviluppato da Toys for Bob e Beenox possa arrivare anche sulla piattaforma della Casa di Kyoto.

Per il momento Activision non ha commentato tale indiscrezione, dunque bisognerà attendere un comunicato da parte del publisher per l’eventuale ufficialità. Nel frattempo vi ricordiamo che Crash Bandicoot 4: It’s About Time sarà disponibile su PS4 e Xbox One dal 2 ottobre prossimo.

Condividi con gli amici Inviare