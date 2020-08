Persona 4 Golden: SEGA soddisfatta del successo su Steam

Il grande successo di Persona 4 Golden su Steam ha sicuramente compiaciuto i manager di SEGA, tanto che adesso la compagnia giapponese sta valutando se portare o meno altri titoli della serie su PC.

Lo veniamo a sapere grazie alla trascrizione dell’ultimo incontro con gli investitori (via Persona Central), durante il quale il presidente di Sega Sammy Haruki Satomi e il responsabile finanziario Koichi Fukazawa hanno dichiarato che le vendite di Persona 4 Golden su Steam hanno superato di gran lunga le aspettative.

Per questo la compagnia giapponese continuerà non solo a promuovere attivamente la conversione per PC di videogiochi già pubblicati altrove, ma anche di preparare le versioni per computer sin dal principio del processo di sviluppo così da puntare a release multipiattaforma in contemporanea.

Condividi con gli amici Inviare