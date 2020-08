Saldi Steam: ha inizio il Tiny Teams Festival, dedicato ai giochi indie

C’è sempre una buona scusa per mettere mano al portafoglio, e sembra che questa settimana tocchi a Steam – con la collaborazione di Yogscast Games – darcene motivo: ha infatti da poco avuto inizio il Tiny Teams Festival, una tornata di saldi che, come suggerisce il nome, riguarda giochi sviluppati da piccole realtà indie. Tanti i titoli gustosi da accallapiarsi a prezzi ridotti, come per esempio Hollow Knight, Stardew Valley, Slay the Spire e Return of the Obra Dinn. Incredibilmente, anche Rimworld, titolo notoriamente refrattario ai saldi, sembra essere in sconto, ma non fatevi cogliere da ottimistiche illusioni: la percentuale di sconto per il simulatore di colonia fantascientifica di Ludeon Studios è appena del 10%. Meglio di nulla, insomma.

Se vedete qualcosa che vi garba, non aspettate troppo a lungo: i saldi finiranno il 15 agosto.