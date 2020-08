Minoria arriverà presto su console, nuovo Momodora annunciato

Non sarà un nome conosciutissimo al grande pubblico, ma fra i fan dei metroidvania Momodora è una serie apprezzata. Proprio in questi giorni lo sviluppatore brasiliano Bombservice sta celebreando il decimo compleanno di Momodora con un paio di interessanti annunci, condivisi tramite il profilo Twitter del creatore della serie, Guilherme Martins. Il primo riguarda proprio la serie principale, che a quanto pare si arricchirà di un nuovo capitolo, del quale è stato condiviso un breve quanto criptico trailer:

Lo sviluppatore ha inoltre confermato che lo stile di questo prossimo titolo presenterà una grafica pixel art in 2D. Questione da non dare per scontata: qualche anno fa, infatti, Bombservice aveva presentato un breve trailer di Momodora V in prospettiva 3D, progetto che sembra però essere stato abbandonato. E anche l’ultimo gioco sviluppato da Bombservice, Minoria, non impiegava quello stile pixel art tanto distintivo della serie principale.

Il secondo annuncio riguarda proprio quest’ultimo titolo: pare infatti che Minoria arriverà su Switch, PlayStation 4 e Xbox One il 10 settembre. Sicuramente un’ottima notizia per gli appassionati dei metroidvania e un ottimo risultato per il creatore della serie, che ha chiuso i suoi annunci ringraziando i fan.

4. And lastly, here's a message from me. Thank you for these 10 years! pic.twitter.com/0LMLtDo1h6 — MOMODORA NEWS (@r_rdein) August 8, 2020