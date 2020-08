The Elder Scrolls Online: in arrivo il DLC Stonethorn

Poteva forse mancare, al Quakecon at Home, una parentesi dedicata a The Elder Scrolls Online, l’MMO di ZeniMax ambientato su Tamriel? Certo che no, e infatti proprio ieri è stato presentato il prossimo DLC di TESO, intitolato Stonethorn.

Questo nuovo DLC prevede due nuovi dungeon – Castle Thorn e Stone Garden – e continua la storia dell’evento annuale Cuore Oscuro di Skyrim, iniziata con il DLC Harrowstorm e poi proseguita con l’espansione Greymoor, che al nostro Simone Rampazzi non era affatto dispiaciuta. Stonethorn rappresenta quindi il terzo capitolo della storia di Cuore Oscuro di Skyrim, che si chiuderà con un altro DLC previsto per novembre 2020.

Stonethorn sarà disponibile a partire dal 24 agosto per PC, Mac e Stadia, e dal primo settembre per Xbox One e PS4. Il prezzo non è ancora elencato sul sito ufficiale, ma sarà probabilmente simile a quello dei DLC precedenti, cioè 1500 corone (circa 15€). Chi invece è iscritto alla ESO Plus Membership potrà accedervi gratuitamente.