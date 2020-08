Marvel's Avengers: trovati riferimenti a Kate Bishop, She-Hulk nella beta

Com’era intuibile, non appena Crystal Dynamics ha permesso ai giocatori di scaricare la beta di Marvel’s Avengers, c’è chi si è armato di piccone e torcia digitali ed è andato a spulciarsi le righe di codice alla ricerca di non volute anticipazioni sui prossimi contenuti del gioco. E sembra che un utente di Reddit sia riuscito nell’impresa: nei file di gioco, infatti, è riuscito a trovare riferimenti a tre personaggi che sicuramente saranno familiari a chi mastica i fumetti Marvel: Kate Bishop, She-Hulk e War Machine. La ricerca non ha scoperto molto più che i loro nomi, ma sembra probabile che i tre appariranno sotto forma di aspetti alternativi per, rispettivamente, Hawkeye, Hulk e Iron Man.

Non si tratta dell’unica rivelazione non prevista: un altro utente di Reddit si è infatti accorto che il gioco conterrà skin esclusive, collegate alle compagnie tech Verizon, Virgin Media e Intel. Per quanto riguarda Intel, le skin saranno molto probabilmente legate al possedere o meno hardware Intel; più difficile capire se per gli utenti europei sarà invece possibile accedere alle skin di Verizon e Virgin Media, dato che le due compagnie sono principalmente rivolte al mercato americano, e non hanno una presenza in Italia. Non è in ogni caso il primo esempio di contenuto esclusivo su Marvel’s Avengers: particolarmente degno di nota il fatto che Spider-Man sarà un personaggio esclusivo per le console Sony, ma non si tratta certo dell‘unico contenuto.

Marvel’s Avengers uscirà il 4 settembre 2020 su PC, PS4 e Xbox One. Potrete però provarlo prima di quella data, e se non avete voglia di aspettare potete fare un salto a leggere la nostra anteprima.