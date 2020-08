Cyberpunk 2077: nuovo trailer dedicato alle armi

Il Night City Wire di stasera, evento in streaming dedicato a Cyberpunk 2077, non sarà durato molto, ma i segmenti interessanti non sono mancati. Verso la fine della trasmissione, Pawel Kapala, senior gameplay designer, ha speso qualche minuto per parlare dell’armamentario che V si troverà a usare nel suo tentativo di passare da nullità a leggenda di Night City.

Tre le categorie di armi da fuoco presentate da Kapala: power, tech e smart. Le armi power sono le più simile alle armi contemporanee, e i loro proiettili sono in grado di rimbalzare sulle superfici; le tech utilizzano proiettili solidi accelerati elettromagneticamente a velocità tali da permettere loro di perforare tutte le coperture più comuni; le smart, infine, presentano un sistema di tracking che ci permette di colpire i nostri nemici senza nemmeno dover tenere su di loro il mirino. A queste armi da fuoco, ovviamente, vanno poi ad aggiungersi quelle corpo a corpo e i vari implant che tanto caratterizzano l’immaginario cyberpunk.

Il senior gameplay designer di CD Projekt Red ha poi parlato di come si otterrano queste armi: la maggior parte saranno semplicemente acquistabili dal più vicino rivenditore, ma quelle più ambite dovremo sudarcele, strappandole ai nostri nemici. Questo vale in particolare per le armi leggendarie che, andando ben al di là di semplici statistiche numeriche pompate, presentano meccaniche uniche. Per finire, Pawel Kapala ha parlato del rapporto fra meccaniche FPS e RPG: mano a mano che V userà le armi, diventerà sempre più esperto, e quindi potrà ricaricare più velocemente, muoversi più agilmente, mirare con più precisione eccetera. Chi teme di trovarsi davanti le classiche “spugne” da looter shooter può stare tranquillo: nel corso di un’intervista con VG247, Kapala ha chiarito che stanno facendo tutto il possibile per evitare scenari simili.

Per chiudere, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e che qualche mese fa lo abbiamo provato con mano.