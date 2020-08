Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 è stato rinviato al 2021

Ennesimo slittamento della data di lancio per Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, appena rinviato al prossimo anno.

Paradox Interactive e Hardsuit Labs, infatti, hanno diffuso un breve comunicato tramite il quale spiegano di non essere in grado di raggiungere un livello qualitativo adeguato nel 2020, per questo il team di sviluppo necessita di più tempo affinché possa di offrire la miglior esperienza possibile ai tanti fan del Mondo di Tenebra.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 uscirà così nel corso del 2021 nei formati per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

