Call of Duty: Black Ops Cold War, una data per il possibile annuncio

Mentre continuano ad avvicendarsi le indiscrezioni su Call of Duty: Black Ops Cold War, Activision ha aperto un sito teaser legato all’ultima incarnazione della saga che potrebbe nascondere al suo interno la possibile data dell’annuncio ufficiale del gioco.

La pagina web mostra solamente alcuni oggetti vintage, quali un televisore a tubo catodico, un vecchio computer con un modem, due pedoni degli scacchi e un videoregistratore. È proprio sul display del videoregistratore che a intermittenza compare una data e un orario: le 12:00 del 14 agosto. È molto probabile che sia proprio questa la data in cui scopriremo finalmente qualcosa di più su Call of Duty: Black Ops Cold War.

In tal caso non dobbiamo far altro che attendere ancora altri tre giorni.

Condividi con gli amici Inviare