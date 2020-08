PGA Tour 2K21: svelati i requisiti hardware della versione PC

2K Games ha rivelato i requisiti hardware necessari a far girare PGA Tour 2K21 su PC, il videogioco di golf in lavorazione presso HB Studios e in uscita il 21 agosto anche su PS4, Xbox One, Switch e Stadia.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit)

Processore : Intel Core i5-769 @ 2.80GHz o equivalente

RAM : 4GB

Scheda video : AMD Radeon HD 5770 o NVIDIA GTX 650 (1GB VRAM)

DirectX : Versione 11

Spazio su disco : 12GB

: 12GB Scheda audio: Compatibile DirectX

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit)

Processore : Intel Core i5-4670 CPU @ 3.40GHz o equivalente

RAM : 8GB

Scheda video : AMD Radeon HD 7850 o NVIDIA GTX 660 (2GB VRAM)

DirectX : Versione 11

Spazio su disco : 12GB

: 12GB Scheda audio: Compatibile DirectX