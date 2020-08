Fall Guys ha venduto oltre 2 milioni di copie soltanto su Steam

Grandissimo successo per Fall Guys: Ultimate Knockout ora che le vendite hanno superato quota 2 milioni di copie a meno di una settimana dal lancio, una dato che si riferisce al solo PC.

Devolver Digital ha infatti reso noto che il bizzarro battle royale di Mediatonic ha raggiunto tale risultato di vendite su Steam, senza mettere in conto le copie vendute su PS4. Va detto, però, che sulla console Sony il gioco è attualmente disponibile gratuitamente per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, dunque diventa difficile fare un calcolo preciso delle unità vendute su questa piattaforma.

