Twitch Prime cambia nome e diventa Prime Gaming

Amazon ha annunciato un cambio di nome per Twitch Prime, che d’ora in poi si chiamerà Prime Gaming.

Tale modifica non avrà alcun impatto sui servizi e sui benefici offerti agli abbonati, i quali potranno continuare a riscattare bonus per titoli free-to-play e giochi gratuiti, nonché usufruire di una singola sottoscrizione mensile a un canale di streaming su Twitch a scelta.

Questo cambio ha dunque il solo scopo di omologare i nomi di tutti i servizi offerti da Amazon.

