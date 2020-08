One Piece Pirate Warriors 4: Killer è il nuovo personaggio aggiuntivo

Bandai Namco Entertainment ha annunciato un nuovo personaggio incluso nel secondo Character Pack di One Piece Pirate Warriors 4: si tratta di Killer, membro del gruppo di temibili pirati chiamati anche la “Peggiore delle Generazioni”.

Grazie alla sua velocità estrema e alla sua imprevedibile agilità, ogni combattimento si trasforma in una terribile danza mortale. Combinando queste caratteristiche con la sua forza, Killer sarà una vera minaccia per qualsiasi avversario.

Killer farà capolino prossimamente nel roster di One Piece Pirate Warriors 4 come parte integrante del secondo Character Pass, ma potrà anche essere acquistato separatamente.

