Final Fantasy XIV Online: free trial estesa a Heavensward

Sono passati quasi sette anni esatti da quando Final Fantasy XIV ha fatto la sua apparizione sui nostri computer e console, e da allora l’MMORPG di Square Enix ha fatto passi da gigante, dalla sua completa revisione in A Realm Reborn alle tre espansioni rilasciate nel corso degli ultimi anni. E sembra che a partire da oggi, proprio la prima di queste espansioni, Heavensward, sarà giocabile gratuitamente da tutti, dato che entrerà a fare parte della Expanded Free Trial.

Con questa estensione della free trial, Final Fantasy XIV promette di offrire lo stesso contenuto di due titoli della serie principale, e la possibilità di giocare gratuitamente e con la dovuta calma fino al livello 60. Sicuramente un’offerta difficile da battere per chiunque sia anche solo vagamente interessato all’MMO, la cui ultima espansione, Shadowbingers, è stata ricevuta molto positivamente. La storia di questa espansione ha ricevuto la sua conclusione proprio oggi, con la patch 5.3, che include anche la seconda parte del crossover con Nier: Automata.

Final Fantasy XIV Online è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e ne è in lavorazione anche una versione per PlayStation 5.