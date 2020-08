DiRT 5: la data di rilascio è stata rinviata di una settimana

Pare che qualcuno arriverà in leggero ritardo sulla linea del traguardo: le corse di rally di DiRT 5, sviluppato da Codemasters, riempiranno di fango i nostri PC e console a partire dal 16 ottobre, a differenza di quanto precedentemente annunciato. A comunicarlo è stato l’account Twitter ufficiale del gioco, specificando inoltre che chi ha preacquistato la Amplified Edition avrà ancora diritto ai tre giorni di accesso anticipato, che però partiranno dal 13 ottobre.

DiRT 5 è l’ultimo capitolo della celebre saga di Codemasters, e può vantare numerose novità sui suoi predecessori: da un parco macchine ampliato a nuove modalità come ad esempio Pathfinder, Stampede e Ice Breaker, che promettono di soddisfare tutti i fan del rally più estremo. Quindi, per i più distratti: DiRT 5 sarà disponibile a partire dal 16 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Arriverà inoltre su console di prossima generazione, e chi già lo possiede per PlayStation 4 o Xbox One potrà fare l’upgrade gratuito.