Le Xbox Series X e Series S potrebbero arrivare a inizio novembre

Questo incredibile stillicidio di notizie sulle console di nuova generazione porta gli interessati ad aggrapparsi a ogni possibile spiraglio d’informazione, e oggi sembra sia trapelata qualche novità riguardante le Xbox Series X e Series S (quest’ultima, tra l’altro, non si è ancora fatta vedere, ma almeno sappiamo che esiste). Fonte di questa nuova informazione è un topic su ResetEra, dedicato a un unboxing di un controller Xbox di nuova generazione, non ancora in vendita. Ad attirare l’attenzione degli utenti è stata la garanzia, che a quanto pare scadrà il 5 novembre 2021. Dato che solitamente le garanzie per questo genere di prodotti sono annuali, il passo successivo del ragionamento è che le Xbox Series X e Series S saranno disponibili a partire dal 5 novembre 2020, o in ogni caso non troppo distanti da quella data.

Non si tratta nemmeno di una speculazione troppo infondata, visto che va ad allinearsi con quanto era stato detto dalla CFO di Microsoft Amy Hood poche settimane fa. Se ci saranno conferme ufficiali, potrete ovviamente trovarle sulle nostre pagine.