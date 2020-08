Legends of Runeterra: in arrivo l'espansione Chiamata della Montagna

Il genere dei giochi di carte può certo presentare un’ampia concorrenza, ma Legends of Runeterra di Riot Games non sembra curarsene troppo. Dopo il rilascio del gioco e dell’espansione Rising Tides qualche mese fa, sta infatti per arrivare una nuova espansione a sconvolgere i vostri mazzi accuratamente preparati e le vostre strategie finemente pianificate. Il nome dell’espansione è Chiamata della Montagna e, come saprà benissimo chi mastica un po’ di geografia di Runeterra, la montagna a cui fa riferimento non può essere altro che Monte Targon. Proprio quest’ultima regione andrà ad aggiungersi al gioco con l’uscita dell’espansione, il 27 agosto.

Chi ha familiarità con la storia di League of Legends potrà già avere un’idea di chi saranno alcuni dei prossimi campioni che andranno ad aggiungersi a Legends of Runeterra, e cioè con tutta probabilità Leona, Taric, Pantheon e Aurelion Sol. Ma non saranno certo gli unici: il gioco di carte non è infatti nuovo all’introdurre personaggi che solo in un secondo momento sono arrivati sul MOBA, come per esempio Yone. In ogni caso, Riot ci ha tenuto a specificare che Chiamata della Montagna non sarà una semplice espansione, ma la prima parte di un set, ovvero un insieme di carte con un tema condiviso. Altre due espansioni parte dello stesso set usciranno nei prossimi mesi.

La Chiamata della Montagna e i primi sette campioni di Targon arriveranno su Legends of Runeterra il 27 agosto, su PC e dispositivi mobili.