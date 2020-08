Halo Infinite rinviato al 2021, l'annuncio di 343 Industries

Cosa c’è di più tipico in questo gramo 2020 dell’ennesimo rinvio di un titolo tanto atteso? Questa sera a essere colpito, come annunciato dal profilo Twitter ufficiale, è stato Halo Infinite, titolo di punta di Microsoft di recente mostrato all’Xbox Games Showcase, che sarà appunto rinviato al 2021. Proprio quest’ultima presentazione aveva ricevuto moderate critiche per via della sua veste grafica, rese emblematiche dalla ironia sorta intorno alla figura di Craig il Bruto. Non è improbabile che anche queste critiche abbiano portato 343 Industries a dover affrontare più lavoro del previsto, e quindi spostare la finestra di lancio, inizalmente prevista per le vacanze del 2020.

Di sicuro, però, il messaggio firmato dal capo di 343 Industries Chris Lee non ne fa menzione, citando piuttosto i problemi dovuti all’emergenza coronavirus e alla necessità di lavorare da casa. Al di là di ogni speculazione, si tratta in ogni caso di una giustificazione più che legittima, vista la quantità di sviluppatori che nel corso di questa estate si sono trovati costretti a fare annunci simili. Basti pensare, tanto per restare in tema di studi che hanno dato vita alle avventure di Master Chief, a Bungie e Destiny 2: Oltre la Luce. Chris Lee ha anche sottolineato l’importanza di assicurarsi che il team di sviluppo abbia il tempo di cui ha bisogno, non solo di finire il gioco ma anche di finirlo lavorando in tranquillità; decisione che non possiamo che condividere. Noi saremo qui ad aspettare.