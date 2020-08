Xbox Series X sarà disponibile a novembre, è ufficiale

In seguito alle indiscrezioni circolate nelle scorse ore, ma soprattutto dopo l’annuncio del rinvio di Halo Infinite, Microsoft ha voluto confermare che Xbox Series X sarà disponibile nel corso del prossimo mese di novembre.

La Casa di Redmond ha dunque fissato la finestra di lancio ufficiale della sua prossima console, che tuttavia perde un pezzo importante della line-up. Al contempo, Microsoft ha voluto precisare che al lancio saranno disponibili oltre un centinaio di videogiochi ottimizzati per Xbox Series X. Tra questi troveremo giochi nuovi, come Assassin’s Creed Valhalla, DiRT 5, Watch Dogs: Legion, The Medium, Scorn e Tetris Effect: Connected, ma non mancheranno titoli del recente passato che gireranno meglio su Series X potendo sfruttare l’hardware più potente della nuova Xbox, come Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps e molti altri ancora.

Attraverso il comunicato diffuso in questi minuti, inoltre, Microsoft ribadisce la piena retrocompatibilità con il catalogo di giochi per Xbox One (eccezion fatta per i titoli che necessitano di Kinect), oltre alla possibilità di giocare a una serie di titoli selezionati per Xbox 360 e per la prima, storica Xbox.

Purtroppo manca ancora uno dei dettagli più importanti, se non il più importante: il prezzo. Ancora bocche cucite in quel di Microsoft non solo su questo piccolissimo particolare, ma anche sulla data di lancio definitiva.

