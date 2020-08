Forza Horizon 3 verrà presto rimosso dalla vendita

Playground Games e Microsoft hanno fatto sapere che Forza Horizon 3 si sta avviando sul viale del tramonto, e per questo verrà presto rimosso dalla vendita sullo store digitale della Casa di Redmond.

La rimozione dal commercio è dovuta alla scadenza delle licenze musicali e delle varie auto incluse all’interno del gioco, che dunque ne rendono impossibile la commercializzazione. Tuttavia, gli sviluppatori precisano che Forza Horizon 3 continuerà a funzionare senza alcun problema per i possessori del gioco, i quali potranno continuare a godere anche del comparto multiplayer e dei vari servizi online correlati.

Infine, per l’occasione sia il gioco base che il Pass Espansione (contenente i DLC Blizzard Mountain e Hot Wheels) sono fortemente scontati: il primo costa appena € 9,89, mentre il secondo € 10,49. Purtroppo non è stato reso noto quando verrà rimosso dalla vendita, dunque gli interessati dovrebbero affrettarsi a procedere con l’acquisto prima che sia troppo tardi.

