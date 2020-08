Destiny 2: al via l'evento Solstizio degli Eroi

Con il consueto aggiornamento settimanale di Destiny 2 di ieri sera, Bungie ha dato il via all’edizione 2020 del Solstizio degli Eroi.

Eva Levante giunge nuovamente alla Torre per incoraggiare i Guardiani a radunarsi e festeggiare la resilienza dei primi difensori dell’umanità. Si tratta di un evento gratuito per tutti i giocatori di Destiny 2 che durerà fino al prossimo 8 settembre.

In palio ci sono ricompense esclusive, tra cui Astori, gusci per lo Spettro, armature e molto altro ancora.