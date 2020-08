Atomic Heart uscirà anche su next-gen, ecco un nuovo video di gameplay

Mundfish ha annunciato che Atomic Heart sarà disponibile anche sulle console next-gen, dunque vedrà la luce prossimamente non solo su PC, PS4 e Xbox One, ma anche su PS5 e Xbox Series X. Per l’occasione è stato diffuso un nuovo video di gameplay: vediamolo insieme.

Il lungo filmato mostra il protagonista mentre esplora quella che sembra un’installazione scientifica popolata da creature di ogni sorta, ovviamente tutte determinate a fare lo scalpo all’avatar del giocatore. Tra queste spicca l’abominevole Plyush, il prodotto di un esperimento governativo che, manco a dirlo, è sfuggito al controllo degli scienziati.

Gli sviluppatori hanno poi approfittato di questa occasione per annunciare di aver assoldato Mick Gordon, celebre compositore delle colonne sonore degli ultimi due DOOM e dei Wolfenstein, il quale collaborerà alla creazione della soundtrack di Atomic Heart.