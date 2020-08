Second Extinction disponibile in Accesso Anticipato a settembre

Avalanche Studios e Systemic Reaction hanno annunciato che Second Extinction sarà disponibile su Steam in Accesso Anticipato nel corso del mese di settembre.

Questo sparatutto cooperativo sviluppato dagli autori di Generation Zero metterà tre giocatori contro orde inferocite di dinosauri mutanti, i quali hanno in qualche modo conquistato la Terra e spinto l’umanità verso l’estinzione. I pochi sopravvissuti ora vivono nello spazio, con l’intenzione di spazzare via i dinosauri e riconquistare il pianeta. Le squadre d’assalto dovranno quindi affrontare questi feroci nemici in brevi ma intense missioni di guerriglia, combinando abilità uniche a un ampio arsenale di armi per cercare di sopravvivere e spostare l’equilibrio della guerra contro i dinosauri dalla parte dell’umanità.

Purtroppo Second Extinction è ancora sprovvisto di una precisa data di uscita, tuttavia basterà attendere fino al prossimo mese per lanciarsi nella mischia su PC. Da notare, infine, che il gioco sarà disponibile successivamente anche su Xbox One e Series X.