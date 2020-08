Microids ha annunciato che Oddworld: New ‘n’ Tasty è in dirittura di arrivo su Nintendo Switch, dove debutterà sia in formato fisico che digitale a ottobre.

La versione rimasterizzata di Oddworld: Abe’s Oddysee sarà quindi disponibile sulla console ibrida della Casa di Kyoto, portando con sé anche una Limited Edition con diversi bonus. Tra questi segnaliamo la presenza di un portachiavi e di alcuni adesivi, il tutto racchiuso all’interno di una confezione speciale.