Fast & Furious Crossroads è disponibile, ecco il trailer di lancio

Sviluppato da Slightly Mad Studios per Bandai Namco, in collaborazione con Universal Games and Digital Platforms, Fast & Furious Crossroads è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Per l’occasione è stato diffuso un apposito trailer di lancio.

Il tie-in videoludico di questa celebre saga cinematografica si presenta come un un action game a squadre a bordo di veicoli che va a espandere l’universo narrativo della serie, con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson che riprendono i loro ruoli nei panni di Dom, Letty e Roman.

Da notare, infine, che giocatori che acquisteranno il gioco prima del 7 settembre 2020 riceveranno il Launch Pack, che include la Mitsubishi Eclipse e tre colorazioni uniche.