Risk of Rain 2: arriva la versione 1.0 e la fine dell'Early Access

Attenzione, sopravvissuti! Risk of Rain 2, il roguelite sviluppato da Hopoo Games, è arrivato alla sua versione 1.0 e ha lasciato l’Early Access. Molte le novità di questo aggiornamento, fra cui un nuovo sopravvissuto (il Capitano), un nuovo livello, nuovi nemici e oggetti e anche due cutscene nuove di pacca, una introduttiva e una finale. Potete trovare la lista completa sulla pagina Steam del gioco, oppure semplicemente dare un’occhiata al trailer per vedere tutte le novità in azione:

In Risk of Rain 2, controlleremo uno fra i dieci sopravvissuti dell’astronave su cui eravamo a bordo, e dovremo farci largo fra orde di mostri sempre crescenti, andando ad aggiungere mano a mano altri accessori al nostro arsenale. Occhio, però: se pensate di poter fare le cose con calma, state giocando al gioco sbagliato. I nemici non smetteranno mai di tormentarvi, e più passa il tempo più diventeranno forti.

Risk of Rain 2 è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Curiosamente, sembra che sul negozio digitale Steam il prezzo sia rimasto inalterato (a differenza di quanto precedentemente annunciato, e di come è successo su altri negozi), oltre a essere attualmente scontato del 20%; sommando tutto quanto, il prezzo attuale è di 14,39€. Difficile dire se sarà così ancora a lungo, ma nel dubbio vi consigliamo di non aspettare troppo.