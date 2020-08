Minecraft Dungeons: Creeping Winter arriverà a settembre

Mojang Studios ha da poco annunciato che Minecraft Dungeons: Creeping Winter, il secondo dei due DLC previsiti per l’hack ‘n slash ispirato al sandbox con gli omini blocchettosi, arriverà l’8 settembre. Com’è intuibile dal nome, il tema di questa nuova espansione saranno le lande innevate e le infide lastre di scivoloso ghiaccio, più ovviamente una nuova sfilza di nemici che i nostri coraggiosi eroi dovranno affrontare. Non senza ricompensa, ovviamente: Creepy Winter introdurrà anche nuove armi, armature e artefatti di cui vantarsi con i nostri amici.

Questo DLC non sarà però l’unica novità introdotta l’8 settembre: con un aggiornamento gratuito, verranno infatti aggiunti a Minecraft Dungeons due nuovi mercanti che, una volta salvati dalla loro prigionia, metteranno su baracca nel nostro campo. Oltre a loro, verranno introdotte le Daily Trials, che promettono nuove, entusiasmanti sfide per tutti i giocatori. Infine, l’8 settembre è il giorno in cui sarà resa disponibile la versione fisica di Minecraft Dungeons. La copia fisica del gioco, che arriverà in formato PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, è la Hero Edition e quindi include i due DLC Jungle Awakens e Creeping Winter.

Minecraft Dungeons è disponbile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e se volete saperne di più potete trovare qui la nostra recensione.