Dead Cells: Barrels o' Fun, il trailer del nuovo aggiornamento

Sembra essere un’ottimo periodo per i fan dei roguelite: dopo Risk of Rain 2, anche Dead Cells presenta un nuovo aggiornamento gratuito, dal nome Barrels ‘o Fun. Un nuovo bioma, la Derelict Distillery, va ad aggiungersi al gioco come possibile alternativa per l’High Peak Castle, con tutto il suo assortimento di nuovi nemici, nuovi pericoli e, ovviamente, nuove armi.

Come suggerisce il nome stesso dell’aggiornamento, i barili giocheranno un ruolo fondamentale nella nostra traversata della Derelict Distillery. I nemici ci lanceranno addosso barili esplosivi, o faranno finta di essere innocui barili prima di correrci addosso e detonare; le trappole sono tutte caricate a barili; e, ovviamente, non poteva mancare come nuova arma un bazooka che spara barili esplosivi. Se soffrite di traumi infantili legati a Donkey Kong, forse è il caso di avvicinarsi con prudenza a questo aggiornamento.

Non contenta di questa cornucopia di contenuto, Motion Twin ha anche deciso di aggiungere una nuova soundtrack, completamente in 8 bit. L’aggiornamento Barrels ‘o Fun è disponibile fin da ora su Steam, mentre chi possiede il folle roguelite su PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch dovrà aspettare qualche giorno in più.