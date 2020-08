Rainbow Six Siege: Sam Fisher entrerà a far parte del roster

Sembra quasi che Ubisoft lo faccia apposta: Sam Fisher negli ultimi tempi sta apparendo ovunque. All’Ubisoft Forward lo avevamo visto in un gioco mobile; qualche settimana fa è stata annunciata una serie Netflix dedicata a Splinter Cell; e ieri è toccato a Rainbow Six Siege. Un trailer ha infatti rivelato che il nuovo operatore che verrà introdotto con l’aggiornamento Operation Shadow Legacy è proprio una versione barbuta di Sam Fisher.

Insomma, pare che Sam stia facendo il giramondo ovunque, tranne che dove i fan vorrebbero davvero vederlo. In ogni caso, per saperne di più sul ruolo che Sam Fisher avrà come operatore in Rainbow Six Siege, quali saranno i suoi gadget e che cosa ha in mente quando ci dice “consider this a teaching moment”, dovremo aspettare qualche giorno: l’Operazione Shadow Legacy sarà infatti presentata in toto domenica 16 agosto alle 20:00 ora locale.