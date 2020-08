Annunciato Control: Ultimate Edition, su Steam a fine agosto

505 Games e Remedy Entertainment hanno appena annunciato Control: Ultimate Edition. Questa versione dello sparatutto in terza persona includerà le due espansioni The Foundation, uscita a marzo, e il crossover con Alan Wake AWE, che arriverà in contemporanea alla Ultimate Edition su Steam, il 27 agosto. Le altre piattaforme invece dovranno aspettare il 10 settembre (PlayStation 4, Xbox One, Epic Games Store) o la fine del 2020 (PlayStation 5, Xbox Series X). Le edizioni fisiche seguiranno di qualche mese, e il passaggio di generazione per gli utenti Xbox e PlayStation sarà gratuito, ma solo per chi possiede la Ultimate Edition: se avete acquistato l’edizione base di Control in passato, sarete costretti a comprarlo nuovamente per godere dei benefici delle console di nuova generazione.

Control è uno sparatutto in terza persona in cui controlliamo Jesse Faden, che dopo un misterioso attacco al Federal Bureau of Control, agenzia federale specializzata nel paranormale, si trova a essere l’unica in grado di riportare le cose alla (relativa) normalità. Particolarità di Control è quella di essere parte di un universo espanso che include le proprietà Remedy, come di recente rivelato da Sam Lake. E nessun universo espanso potrebbe essere simile senza un crossover: e infatti sarà proprio il DLC AWE, rivelato di recente, il primo crossover del Remedy Connected Universe.