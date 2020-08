Embracer Group ha acquisito 4A Games, gli autori di Metro

Embracer Group, la holding che controlla THQ Nordic e Koch Media, ha annunciato di aver acquisito 4A Games e diversi altri studi di sviluppo.

Oltre al team ucraino che ha dato i natali al franchise di Metro, il quale d’ora in avanti opererà sotto la supervisione di Saber Interactive, sono stati acquisiti anche New World Interactive (il team di Insurgency), Palindrome Interactive (che sta per pubblicare Immortal Realms: Vampire Wars), DECA Games (studio specializzato in titoli mobile free-to-play), Pow Wow Entertainment (autore di Misbits), Rare Earth Games (specializzato in action cooperativi per PC e console), Vermila Studios (team autore dell’horror Crisol: Theater of Idols), e infine Sola Media (un’agenzia legata al mondo del cinema e delle serie TV per bambini e famiglie).

