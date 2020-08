Marvel's Avengers: rivelati i requisiti hardware della versione PC

A pochi giorni dall’inizio della beta su PC, Square Enix e Crystal Dynamics hanno rivelato i requisiti hardware di Marvel’s Avengers.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : i3-4160 o equivalente AMD

: i3-4160 o equivalente AMD RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : NVIDIA GTX 950 / AMD 270

: NVIDIA GTX 950 / AMD 270 DirectX : versione 12

: versione 12 Spazio su disco: 75GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i7 4770K @ 3.4 Ghz / AMD Ryzen 51600 @ 3.2 Ghz

: Intel Core i7 4770K @ 3.4 Ghz / AMD Ryzen 51600 @ 3.2 Ghz RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 8GB

: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 8GB DirectX : versione 12

: versione 12 Spazio su disco: 110GB (SSD)

Gli sviluppatori hanno poi fatto sapere che la versione PC di Marvel’s Avengers includerà un pacchetto opzionale di texture in alta risoluzione del peso di circa 30GB, mentre supporterà le risoluzioni con rapporto UltraWide.

Vi ricordiamo che la beta si terrà su PC dal 14 al 16 agosto e sarà riservata solo a chi avrà prenotato il gioco, mentre dal 21 al 23 agosto sarà aperta a tutti gli interessati. Il gioco vero e proprio, invece, sarà disponibile non solo su PC, ma anche su PS4, Xbox One e Stadia dal 4 settembre.