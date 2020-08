Magic: Legends ci mostra la classe del Necromante in un nuovo video

Cryptic Studios ha svelato la classe del Necromante, una delle diverse classi giocabili in Magic: Legends, l’action RPG ispirato al celebre gioco di carte collezionabili.

Esperto di magia nera, il Necromante sfrutta i suoi poteri per dominare la morte in modo da evocare servitori in grado di combattere al suo fianco. Questo personaggio può lanciare potenti maledizioni contro i nemici, oppure sacrificare le creature evocate per infliggere ingenti danni agli avversari. Non manca nemmeno l’abilità di risucchiare la vita dai nemici, danneggiandoli e curando di conseguenza lo stesso Necromante.

Vi ricordiamo che Magic: Legends è attualmente in beta e verrà reso disponibile prossimamente su PC, PS4 e Xbox One.