A Total War Saga: Troy gratis per 24 ore sull'Epic Games Store

A Total War Saga: Troy, l’ultima incarnazione della celebre serie strategica di Creative Assembly, sarà gratis le prossime 24 ore sull’Epic Games Store.

La promozione sarà attiva dalle 17:00 di oggi e durerà un giorno esatto, dunque affrettatevi in caso vogliate approfittare di questa succosissima offerta di lancio. Per riscattare il gioco basterà seguire questo collegamento e aggiungere lo strategico alla vostra libreria.

A Total War Saga: Troy è uno spin-off ispirato alla leggenda della Guerra di Troia narrata nell’Iliade di Omero. Fondendo la storia con la mitologia greca ci ritroveremo ad attaccare le forze di Ettore dalla parte di Agamennone, Ulisse e Achille, oppure a difendere i cancelli di Troia dopo lo smacco subito dagli achei in seguito alle azioni di Paride.

