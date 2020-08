Annunciato G.I. Joe: Operation Blackout per PC e console

Attraverso un apposito trailer di annuncio, GameMill Entertainment ha presentato G.I. Joe: Operation Blackout, un nuovo sparatutto in terza persona ispirato all’omonima linea di giocattoli di Hasbro.

G.I. Joe: Operation Blackout permetterà ai giocatori di vestire i panni di dodici personaggi del Team Joe e del Team Cobra attraverso una campagna formata da 18 missioni da affrontare sia in solitaria che in cooperativa locale tramite split-screen. La campagna sarà incentrata su una storia inedita ispirata ai fumetti degli anni Ottanta. Sarà infine disponibile anche un comparto multiplayer PvP con diverse modalità, tra cui Cattura la Bandiera, Re della Collina e Assalto.

G.I. Joe: Operation Blackout uscirà il prossimo 13 ottobre nelle versioni per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.