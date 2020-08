Fall Guys: Ultimate Knockout, parte il crossover con Team Fortress 2

Dopo l’enorme successo riscosso in quesi primi giorni successivi al lancio, Fall Guys: Ultimate Knockout dà il via al suo primo crossover: si tratta di una collaborazione con Team Fortress 2.

In giornata sarà infatti disponibile una skin dello Scout da acquistare nello store in-game del buffo battle royale targato Mediatonic e Devolver Digital. La skin sarà disponibile solamente su Steam, dunque per la versione PC del gioco. Purtroppo al momento non sappiamo ancora quanto costerà questa skin di Team Fortress 2, né se in seguito arriverà anche su PS4.

Tuttavia ipotiziamo che questa sia soltanto la prima delle collaborazioni tra Mediatonic e altre realtà dell’industria videoludica, dato il grande successo mediatico che sta riscuotendo Fall Guys.

Condividi con gli amici Inviare