Inscryption è il nuovo horror del creatore di Pony Island

Daniel Mullins, l’autore dell’acclamato Pony Island, ha presentato il suo prossimo progetto: si tratta di Inscryption, un deck-building roguelike in salsa horror in arrivo prossimamente su PC.

Basato su Sacrifices Must Be Made, un piccolo gioco creato dallo stesso Mullins durante una game jam, Inscryption chiederà ai giocatori di scappare da una inquietante casetta nei boschi. Per farlo, gli utenti dovranno acquisire carte da usare per superare prove di vario tipo, tra cui enigmi che richiamano quelli presenti nelle escape room, il tutto immersi in un’atmosfera da horror psicologico.

Inscryptions sarà disponibile su Steam nel corso del prossimo anno.