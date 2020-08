Dragon Ball Fighter Z, novità in arrivo il 16 agosto

Ottime settimane queste per i fan dei picchiaduro: dopo le novità di inizio mese ora è il turno di Dragon Ball Fighter Z, per il quale Bandai Namco ha annunciato un DBFZ Show, previsto per il 16 agosto alle 20:00 ora locale, su Twitch. Durante questo evento in streaming, Bandai Namco rivelerà nel dettaglio quali saranno i piani per la prossima stagione competitiva del picchiaduro ambientato nell’universo di Toriyama, il che quasi sicuramente significherà informazioni sul prossimo World Tour (di recente accennate per Tekken 7 e Soul Calibur VI).

Non solo notizie legate agli esport, però: si parlerà anche di quelli che saranno i prossimi aggiornamenti al gioco, e Bandai Namco ha promesso che ci sarà un trailer esclusivo. Molto probabilmente si tratterà del prossimo personaggio che andrà ad unirsi al già ampio roster di Dragon Ball Fighter Z, e a questo punto si aprono le speculazioni su chi verrà scelto. Vista l’età media della redazione, noi di TGM non possiamo che fare il tifo per il Maestro Muten.