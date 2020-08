DARQ: Complete Edition arriverà anche su console

Sembra che presto gli incubi di DARQ, che al momento infestano unicamente i nostri PC, potranno arrivare a inquietare un parco utenti molto più ampio: lo sviluppatore Unfold Games ha infatti appena annunciato di aver concluso un accordo con Feardemic (a sua volta sussidiaria di Bloober Team) per far arrivare DARQ: Complete Edition su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch. La data prevista di arrivo è dicembre 2020, anche se non è stato annunciato un giorno preciso; per la versione fisica del gioco, invece, ci sarà da aspettare inizio 2021.

In DARQ, controlliamo un ragazzo perso all’interno dei suoi stessi sogni, che mano a mano impara a controllare piegandone le leggi della fisica e sfruttandole per risolvere vari puzzle. Untold Games, per ringraziare i fan del successo del gioco, ha previsto due DLC gratuiti: The Tower è uscito nel marzo 2020, mentre The Crypt è andato ben oltre i piani iniziali e il suo arrivo è previsto in contemporanea con DARQ: Complete Edition, nel dicembre 2020.