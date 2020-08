Bless Unleashed: l'MMO arriverà presto su PlayStation 4

Bandai Namco ha da poco annunciato che Bless Unleashed, l’MMO a tema fantasy di Round8 Studio, arriverà presto su PS4. Il gioco è già disponbile da tempo su Xbox One, mentre su PC arriverà a inizio 2021.

Bandai Namco non ha fatto sapere una data esatta di rilascio della versione PlayStation 4, ma gli interessati potranno metterci presto mano: la closed beta inizierà infatti il 20 agosto, e durerà fino al 24 dello stesso mese. Nella sua versione finale, Bless Unleashed potrà contare su 13 zone diverse, sei dungeon, sette potenti boss di zona e 26 boss Elite, che come suggerisce il nome non sono certo sfide per i primi scavezzacolli armati di spada di legno e scudo di cartone, ma state certi che sconfiggerli porterà a ottime ricompense.

E per chi vuole aggiungere un po’ di pepe all’azione, non ci sarà solo il PvE a tenervi impegnati: Bandai Namco sottolinea infatti anche l’importanza dell’aspetto PvP, chiarendo anzi che “Player vs player battles may take place at any time.” Quindi occchio alle spalle!