Foxhole: l'Arms Race Update porta con sé nuovi veicoli e tanto altro

Sono passati tre anni da quando Foxhole, il simulatore di guerra e logistica di Clapfoot, è entrato in Early Access. L’aggiornamento di ieri, intitolato Arms Race Update, sembra sicuramente un importante passo avanti nel raggiungere quella che sarà la versione finale del gioco: tante infatti le novità, elencate in dettaglio sulla pagina Steam e riassunte in un comodo video.

Protagonisti di questo aggiornamento sono sicuramente stati i veicoli. La cosa più interessante a noi sembra l’introduzione della modularità: questo significa che a partire da un modello di veicolo se ne possono produrre diverse varianti, e stando alle parole di Clapfoot questo significa dozzine di nuovi veicoli. Interessante è poi anche l’aggiornamento del sistema di corazzatura, che come ogni buon simulatore che si rispetti prevede possibilità di deflezione e penetrazione, oltre ovviamente al fatto che ora è possibile danneggiare i singoli sistemi di ogni veicolo: per esempio, se bucherete il serbatoio di carburante di un carro armato non ci vorrà molto prima che quello resti a secco.

Ovviamente un abbondante parco veicoli richiede una rete stradale adeguata, e Clapfoot ha pensato anche a questo, rivedendola completamente e implementando un nuovo motore fisico per i veicoli – quindi sì, se volete fare gare di drifting con i vostri commilitoni potrete farle. Tante altre le novità aggiunte: due nuovi classi di carri armati, i cannoni anticarro, postazioni d’artiglieria fisse, il porto, i distretti industriali eccetera. E in più, ciliegina sulla torta: Foxhole è scontato del 45%.