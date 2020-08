A Total War Saga: Troy, più di un milione di download nella prima ora

Sembra che la strategia di rendere A Total War Saga: Troy gratuito per le prime 24 ore sia stata ricompensata con un incredibile successo dell’iniziativa. Creative Assembly ha infatti fatto reso noto che nel giro di appena un’ora, il loro grand strategy aveva già superato il milione di download.

Vi ricordiamo che una volta aggiunto al vostro account Epic Games Store, A Total War Saga: Troy rimarrà giocabile anche una volta passate le 24 ore; a tutti gli effetti, si tratta di un acquisto vero e proprio, e non di una free trial o simili. Se siete interessati, vi basterà fare un salto sulla pagina dell’Epic Games Store e accattarvi lo strategico a turni ambientato nell’epopea omerica, ma vedete di non esitare troppo: l’offerta scade oggi alle 15:00. Noi, intanto, ci stiamo dando da fare per recensirlo, quindi tenete d’occhio le nostre pagine nei prossimi giorni se siete curiosi di sapere come se l’è cavata l’ultima fatica di Creative Assembly.